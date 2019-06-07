Son Dakika Haberleri: Bozdoğan, köylülerin sorunlarını dinledi
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Bozdoğan, köylülerin sorunlarını dinledi

1 saat önce

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde vatandaşlarla bayramlaşarak, "Üreten, eğiten sağlıklı bir Tarsus için halkımızın isteklerini yerine getirmek boynumun borcudur" dedi.

Bozdoğan, köylülerin sorunlarını dinledi, System.String[]
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde vatandaşlarla bayramlaşarak, "Üreten, eğiten sağlıklı bir Tarsus için halkımızın isteklerini yerine getirmek boynumun borcudur" dedi.

Bozdoğan, başkan yardımcıları Ali Erhan Okyay ve Füsun Kaleli ile birlikte köylülerin sorun ve taleplerini dinleyip, yerinde incelemek için bayramın ikinci günü başladığı ziyaretlerine tatil süresince devam ettiriyor. Sabahın erken saatlerinde başladığı ziyaretlerini gece geç saatlere kadar devam ettiren Bozdoğan, muhtar ve köy halkı ile bir araya gelerek, onlarla bayramlaştı. Köylülerin sorularını ve taleplerini dikkatle dinleyen Bozdoğan, halkın isteklerini not aldı.

Büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını söyleyen Bozdoğan, "Bizim amacımız köylülerin zenginleşmesi ve kalkınmasıdır. Köylerde gördüğümüz manzara üzüntü verici. Gezdiğimiz 40 köyde, yol, sağlık, eğitim, artıma tesisi, içme suyu başlıca sorunlar olarak yer alıyor. Ancak en büyük sıkıntı üretim. Çiftçilerimiz girdi maliyetlerinden zarar ettikleri için üretemiyorlar. Tarım Müdürlüğünü kurduk, bu birimle çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Biz 'üreten, eğiten, sağlıklı bir Tarsus' sloganıyla çıktığımız bu yolda, halkımıza elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Kültürel ve sosyal faaliyetlerin toplum üzerinde faydası olduğunu dile getiren Bozdoğan, "Çocuklarımızın yüzü artık gülecek. Gençler ve kadınlarımız için pozitif ayrımcılık tanıyacağız. Biz bu kenti birlikte yöneteceğiz dedim. Temsili yönetim olmayacak, katılımcı yönetim olacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
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