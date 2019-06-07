Bozdoğan, köylülerin sorunlarını dinledi

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak

"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi