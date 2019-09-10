Bozdoğan, küçük kızın 'dikiş makinesi' isteğini yerine getirdi

Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan, kendisinden 'dikiş makinesi' isteyen 14 yaşındaki Dilara Ataşlı'nın isteğini yerine getirdi.



Bozdoğan, Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru ile birlikte geçtiğimiz günlerde Gülek Mahallesi'nde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından düzenlenen serginin açılışına katıldı. Açılışın ardından en genç kursiyer olan 14 yaşındaki Dilara Ataşlı, Başkan Bozdoğan'dan dikiş makinası isteğinde bulundu. Bunun üzerine Bozdoğan, küçük kızın talebini yerine getirilmesi için talimat verdi. Başkan yardımcılarından Ünzile Kuru, dikiş makinesini temin ederek, Başkan Bozdoğan adına Dilara Ataşlı'ya hediye etti.



Aldığı hediyenin mutluluğunu yaşayan Ataşlı, " Kendi imkanlarımızla alamayacağımız için başkanımızdan dikiş makinesi istemiştim. Başkanımız da bu isteğimi kırmayarak, çok kısa sürede bana dikiş makinasını ulaştırdı. Bu makineyle dikeceğim ilk ürünü başkanımıza hediye etmeyi planlıyorum. Beni mutu eden sevgili başkanımıza ve başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN