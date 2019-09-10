Son Dakika Haberleri: Bozdoğan, küçük kızın 'dikiş makinesi' isteğini yerine getirdi
Son Dakika Güncel Haber

Bozdoğan, küçük kızın 'dikiş makinesi' isteğini yerine getirdi

1 saat önce

Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan, kendisinden 'dikiş makinesi' isteyen 14 yaşındaki Dilara Ataşlı'nın isteğini yerine getirdi.

Bozdoğan, küçük kızın 'dikiş makinesi' isteğini yerine getirdi, System.String[]

Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan, kendisinden 'dikiş makinesi' isteyen 14 yaşındaki Dilara Ataşlı'nın isteğini yerine getirdi.


Bozdoğan, Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru ile birlikte geçtiğimiz günlerde Gülek Mahallesi'nde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından düzenlenen serginin açılışına katıldı. Açılışın ardından en genç kursiyer olan 14 yaşındaki Dilara Ataşlı, Başkan Bozdoğan'dan dikiş makinası isteğinde bulundu. Bunun üzerine Bozdoğan, küçük kızın talebini yerine getirilmesi için talimat verdi. Başkan yardımcılarından Ünzile Kuru, dikiş makinesini temin ederek, Başkan Bozdoğan adına Dilara Ataşlı'ya hediye etti.


Aldığı hediyenin mutluluğunu yaşayan Ataşlı, " Kendi imkanlarımızla alamayacağımız için başkanımızdan dikiş makinesi istemiştim. Başkanımız da bu isteğimi kırmayarak, çok kısa sürede bana dikiş makinasını ulaştırdı. Bu makineyle dikeceğim ilk ürünü başkanımıza hediye etmeyi planlıyorum. Beni mutu eden sevgili başkanımıza ve başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok
Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hala çok seviyorum Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:10:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozdoğan, küçük kızın 'dikiş makinesi' isteğini yerine getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]