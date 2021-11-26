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Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu! - Son Dakika

Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu!

26.11.2021 11:23

Aydın'ın Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sabancılar'ın Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi.

Koronavirüs Aydın'da bir can daha aldı. Geçtiğimiz günlerde eşi, annesi, babası, şoförü ile birlikte virüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar yoğun bakım ünitesinde entübe edilmeye başlandı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Sabancılar'dan kötü haber geldi.

Müftü Sabancılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mehmet Sabancılar'ın ölüm haberi, ailesi, sevenleri ve yakınlarını hüzne boğdu. Mehmet Sabancılar'ın cenaze programının ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan, Bozdoğan Müftülük personelinin de koonavirüs nedeniyle temaslı olarak evlerinde 10 günlük karantinaya alındığı bildirildi.

Aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü

AŞI YAPTIRMAMIŞTI

3 gün önce entübe edilen Sabancılar, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Mehmet Sabancılar'ın, ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu!

Koronavirüs, Bozdoğan, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu! - Son Dakika


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