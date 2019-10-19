Son Dakika Haberleri: Bozdoğan: "Muhtarlarımızla birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız"
Son Dakika Güncel Bozdoğan: 'Muhtarlarımızla birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız'

Bozdoğan: "Muhtarlarımızla birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız"

57 dakika önce

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, muhtarları yerel yönetimin en önemli paydaşı olarak gördüğünü belirterek, "Muhtarlarımızla çok güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.

Bozdoğan:

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, muhtarları yerel yönetimin en önemli paydaşı olarak gördüğünü belirterek, "Muhtarlarımızla çok güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.


Başkan Bozdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Tarsus Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı. Törende Tarsus Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü'nün iki kadın muhtarla birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, görevlerinde 5'inci dönemlerini tamamlayan 5 muhtara onur belgeleri Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Belediye Başkanı Bozdoğan tarafından verildi.


Törenin ardından Kaymakam Otçu ve Başkan Bozdoğan, protokol üyelerinin de katılımıyla belediye tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında muhtarlarla bir araya geldi.


Buluşmada bir konuşma yapan Bozdoğan, muhtarların, devlet ile vatandaş arasında bir köprü görevi üstlendiklerini söyledi. Bozdoğan, "Yerel demokrasinin en eski örneklerinden biri olan muhtarlarımız, toplumsal hayatımızın en önemli unsurlarından biridir. Muhtarlarımızın temsilcilikleri oldukları köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görülmektedir. Muhtarlar, çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak, sevinçte ve hüzünde halkın her zaman yanında ve hizmetindedir. Yerel yönetimin en önemli paydaşı olarak gördüğüm muhtarlarımızla çok güzel çalışmalara imza atacağız. Karşılaştığı sorunlarda çözüm üreten, toplumun barışını ve huzurunu sağlayan muhtarlarımızın günlerini en içten dileklerimle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim. Aramızdan ayrılan muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet dilerim" diye konuştu.


Daha sonra protokol üyeleri, muhtarlara karanfil dağıtarak günlerini kutladılar. - MERSİN

Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
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