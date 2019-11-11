Son Dakika Haberleri: Bozdoğan MYO "Geleceğe Nefes" oldu
Son Dakika Güncel Bozdoğan MYO 'Geleceğe Nefes' oldu

Bozdoğan MYO "Geleceğe Nefes" oldu

8 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 Kasım'da, 81 İlde, 11 Milyon fidan projesine Adnan Menderes Üniversitesi, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu da destek verdi.

Bozdoğan MYO

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 Kasım'da, 81 İlde, 11 Milyon fidan projesine Adnan Menderes Üniversitesi, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu da destek verdi.


Projeye destek amacıyla Meslek Yüksekokulu tarafından, Bozdoğan, Çamlıdere-Yeşil Yenice Yol Kenarı ağaçlandırma bölgesinde 80 fidan dikildi.


Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak, akademik ve idari personel ile öğrenciler fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı. - AYDIN

Bozdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
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