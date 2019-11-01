Son Dakika Haberleri: Bozdoğan polisinden öğrencilere 'Güvenli Kampüs' konferansı
Son Dakika Güncel Bozdoğan polisinden öğrencilere 'Güvenli Kampüs' konferansı

Bozdoğan polisinden öğrencilere 'Güvenli Kampüs' konferansı

8 saat önce

AYDIN (İHA) – Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği tarafından, Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine "Güvenli Kampüs" konulu konferans verildi.

Bozdoğan polisinden öğrencilere 'Güvenli Kampüs' konferansı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği tarafından, Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine "Güvenli Kampüs" konulu konferans verildi.


Konferansa, yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı gözlenirken, Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği'nin çalışmaları anlatılarak, üniversite öğrencilerine güvenlik hizmetleri ile alakalı bilgi verildi. Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı, öğrencilerin vatandaşlık konusunda ödev ve sorumluluklarını hatırlatarak, emniyetin her daim görevde olduğunun altını çizdi. Öğrencilere adli, idari ve siyasi polislikle ilgili güvenlik hizmetlerini aktardı. Öğrencilerin nelerden uzak durmasını, suç ve suçun sonunda gelebilecek zararlar anlatıldı.


Program sonunda, Bozdoğan İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı'ya, Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak tarafından teşekkür belgesi verildi. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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