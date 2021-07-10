Üye Girişi
Bozdoğan, sanayi sitesi esnafının 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' sorununu çözdü - Son Dakika

Bozdoğan, sanayi sitesi esnafının 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' sorununu çözdü

10.07.2021 11:35
Bozdoğan, sanayi sitesi esnafının 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' sorununu çözdü, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2017 yılından bu yana Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafının kanayan yarası olan Yapı Kullanma İzin Belgesi sorununu çözüme kavuşturdu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2017 yılından bu yana Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafının kanayan yarası olan Yapı Kullanma İzin Belgesi sorununu çözüme kavuşturdu.

Tarsus Belediyesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesinde Yapı Kullanma İzin Belgesi teslim töreni düzenledi. Törende esnafla bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, "2017 yılından beri yapı kullanım ruhsatlarınız yoktu. Şimdi bunların hepsi yapıldı. Hayırlı olsun" dedi.

Esnafa, hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de anlatan Bozdoğan, "Belediyemize ait 58 dönümlük bir yerimiz var. Biz orta ölçekli sanayi bölgesi olsun, bizim esnafımız kullansın istedik. Türkiye'den başka yerden gelen yatırımcılar tamam başımızın tacı, onlar geliyorlar. Karma organize sanayi bölgeleri var, yerlerini alıyorlar. Burada en büyük destek olması gereken de sizlerin yıllardır verdiğiniz vergilerin İller Bankasından dönüştüğü yer, yani Tarsus Belediyesi. Sizin paranız. Elbette esnafın da olması gereken bu küçük ve orta ölçekli sanayi bölgesini aktif hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Belediye bürokratlarının, farklı illerdeki sanayi bölgelerinde incelemeler yaparak güzel bir proje hazırladıklarını belirten Bozdoğan, "Buradaki amacımız net; bizim esnafımız kazansın, alın terini, emeğini ciddi bir şekilde paraya dönüştürsün, ekonomik olarak güçlensin. Size verdiğim bir söz vardı, 'eşit hizmet yapacağız' ama herkese eşit hizmet. Bir kişiyi payidar etmeyeceğiz, herkesi payidar edeceğiz, çünkü o para Haluk Bozdoğan'ın parası değil, o para sizin paranız, ödediğiniz vergilerin parası. Bana düşen o emaneti adam gibi kullanmak. Kolay bir şey değil. Buranın sorunlarını biliyorum. Asfalt sorununu, toz sorununu, yapı kullanım izni verildikten sonra bizim açılışlar da 1 aya kadar bitecek ve size söz veriyorum çok güzel bir siteye kavuşacaksınız. Burası pırıl pırıl, tertemiz olacak. Yaptığımız ciddi projeler arasında özellikle iş güvenliği ve iş sağlığı, sporcu sağlığı merkezi var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da tek olan bir hastane açılıyor işçilerimiz için, iş sağlığı için açılan çok ciddi bir merkez ve bunu Allah izin verirse ihaleye girdikten sonra en kısa zamanda bitireceğiz" diye konuştu.

Yapı kullanma izin belgelerini teslim alan esnaf da Başkan Bozdoğan'a yıllardır çözülemeyen bu sorunu çözüme kavuşturduğu için teşekkür etti. - MERSİN

Bozdoğan, sanayi sitesi esnafının 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' sorununu çözdü
Bozdoğan, sanayi sitesi esnafının 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' sorununu çözdü
Bozdoğan, sanayi sitesi esnafının 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' sorununu çözdü
Bozdoğan, sanayi sitesi esnafının 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' sorununu çözdü

Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Türkiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozdoğan, sanayi sitesi esnafının 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' sorununu çözdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi 19:04 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin 18:39 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada 18:34 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış 16:32 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler 15:50 PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler
Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı 13:43 Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı         
19:03
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu         
18:30
7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti         
17:00
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir         
15:09
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 19:11:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozdoğan, sanayi sitesi esnafının 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' sorununu çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement