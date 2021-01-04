Bozdoğan, toplu konut hak sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Bozdoğan, toplu konut hak sahipleriyle bir araya geldi

04.01.2021 17:55
Bozdoğan, toplu konut hak sahipleriyle bir araya geldi, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus İmar Limited Şirketi tarafından inşaatına devam edilen toplu konut hak sahipleriyle yaptığı toplantıda, "Hak sahiplerini de belediyemizi de zarara uğratmak istemem. Aranızda oluşturulacak komisyonla sizlerin destekçisi olacağım.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus İmar Limited Şirketi tarafından inşaatına devam edilen toplu konut hak sahipleriyle yaptığı toplantıda, "Hak sahiplerini de belediyemizi de zarara uğratmak istemem. Aranızda oluşturulacak komisyonla sizlerin destekçisi olacağım. Toplu konut yapımında tek kuruş karımız yok" dedi.

Bozdoğan, belediye tesislirindeki toplantıda, son dönemde toplu konut projesi konusunda sosyal medya üzerinden haksız eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi. 8 Nisan 2019 tarihinde mazbatayı alarak göreve başladığını hatırlatan Bozdoğan, "Cumhuriyet konutlarıyla ilgili bilgi almak üzere inşaat alanına gittiğimde, 9 bloktan sadece A blokta çalışma başlamış ve sadece 3 kat beton dökülmüş olduğun gördüm. 4 ayda yapılan 3 kat ve diğer iki tanesinde de sadece su basmanları yapılmış. Ekibin başındaki sorumlu arkadaşa soruduğumda inşaatın 2023'te bitireceğini söyledi. Konutları hızlı bitirip, teslim etmek için ekip sayısını 4'e çıkartarak çalışmaları hızlandırdık" diye konuştu.

"Konutların teslim edilmesi için tüm çabayı gösteriyorum"

Konutların biran önce bitirilip teslim edilmesi konusunda çaba gösterdiklerini vurgulayan Bozdoğan, "Bu çalışma başladığında elime bir sözleşme tutuşturdular. Bir teknik şartname, birde imar müdürlüğüne verilen proje. İmar projesinde değişikliğe gitmişler, teknik şartnamede size gaz betondan C 30'dan bahsedilmiş, ne yapmışlar? Bims briket yapmışlar. Birileri geçmişte bunu yapmasına ve benim hiç alakam olmamasına rağmen, sosyal medyada hakkımda 'hırsız' diye damga vurdular. Bizde belgeleri gösterdik ve bu konuyu vicdanlara bıraktık. Elinizi vicdanınıza götürün, hiçbir suçu olmayan insana 'hırsız' damgasını yedirttirmek ayrı, asıl bu işi yapanlara 'sayın' demek ayrı. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Konut sahiplerinin hakkı olan her şeyin yapılması için gece gündüz defalarca inşaat alanına gidiyorum. Bir an önce bitirilip teslim edilmesi için tüm çabayı gösteriyorum. İnsanlara yanlış bir bilgi vermeyin" ifadelerini kullandı.

"Sizlerin de belediyenin de zarar etmesini istemem"

Konut sahiplerine aralarında komisyon oluşturmalarını öneren Bozdoğan, şöyle devam etti; "Gelin konuşalım, sizlerin ve belediyenin zarar etmeyeceği şekilde konuyu masaya yatıralım. Önce bir komisyon oluşturun, en az 6 kişiden oluşsun. Hatta partili birer meclis üyesi de komisyonda bulunsun. Doğru olan, mantıklı olan, kimseye zarar vermeyen şart ne ise onu ortaya koyalım. Sakın imar beton bu işten para kazanacak diye düşünmeyin. Bizim buradan karımız yok. Ama hala eğer imkanlar varsa, sizlerde gelin birlikte hesaplayalım. Enflasyonu en aşağıya çekelim. Yapmamız gereken ne varsa yapalım. Bundan daha sağlıklı olmaz bu iş. Ama sizden rica ediyorum. Bazılarını dinleyip algı yansımasına gitmeyin. Burada birinci sınıf malzemelerle konutları yapıyoruz. Yarın hepinizin yüzü gülecek. İndirilecekse indirelim, daha fazla yapılacaksa daha fazla ama ben yarın denetimde, Sayıştay'ın denetiminde, herhangi bir şeyde sıkıntıya uğramak istemem. Benim öyle dosyalarım olsun istemem. Tertemiz sayfam olsun istiyorum. Size de zarar vermemek belediyeye de zarar vermemek benim en büyük isteğim." - MERSİN

Bozdoğan, toplu konut hak sahipleriyle bir araya geldi
Bozdoğan, toplu konut hak sahipleriyle bir araya geldi
Bozdoğan, toplu konut hak sahipleriyle bir araya geldi

Haluk Bozdoğan, Tarsus, konut, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozdoğan, toplu konut hak sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kadro dışı kalacağı konuşulan Trabzonsporlu Afobe, sosyal medyadan "Trabzonspor" yazısını kaldırdı Demokrat Parti, Millet İttifakı'ndan ayrılacaklarına dair iddiaları yalanladı Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi İngiltere, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti
Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı         
17:50
Şeyma, Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı         
17:36
Mersin'de dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:27
Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak         
15:54
Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti         
15:46
Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı         
15:23
Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek         
15:10
Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti         
14:46
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 18:04:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozdoğan, toplu konut hak sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei