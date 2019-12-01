Son Dakika Haberleri: Bozdoğan, vatandaşın sağlık sorunlarını dinlemeye devam ediyor
Son Dakika Güncel Bozdoğan, vatandaşın sağlık sorunlarını dinlemeye devam ediyor - Son Dakika

Bozdoğan, vatandaşın sağlık sorunlarını dinlemeye devam ediyor

6 saat önce

Aynı zamanda doktor olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir yandan belediye başkanlığı görevini yürütürken, bir yandan da halkın sağlık sorunları ile ilgilenmeye devam ediyor.

Bozdoğan, vatandaşın sağlık sorunlarını dinlemeye devam ediyor, System.String[]

Aynı zamanda doktor olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir yandan belediye başkanlığı görevini yürütürken, bir yandan da halkın sağlık sorunları ile ilgilenmeye devam ediyor. Bozdoğan, her pazar belediye tesislerinde vatandaşların sağlık sorunlarını dinleyerek doktorluk görevini de yapıyor.


Seçim sürecinde meydanlarda, her pazar günü halkın sağlık sorunlarını dinleyeceği sözünü veren Başkan Bozdoğan, bu sözünü her hafta yerine getiriyor. Her pazar sabah 6 ila öğlen 12 saatleri arasında vaktini halka ayıran Bozdoğan, vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgileniyor. Vatandaşlar, hastalıklarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken Bozdoğan, onları dinleyerek yardımcı oluyor. Başkan Bozdoğan, "Bir hekim olarak insanı ve insan sağlığını çok önemsiyorum. Acil ya da acil olmayan, sağlıkla ilgili her konuda halkımızın sağlık sorularını dinleyerek, yönlendirici bilgilendirme desteği sağlıyoruz. Sosyal belediyeciliğimizin temelinde insan odaklı hizmet anlayışı vardır. Üretken, eğiten, kültürlü ve sağlıklı bir toplum oluşturma amacındayız" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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