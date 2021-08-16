Bozdoğanlı Efekan Türkiye 3.'sü oldu

Tokat'ta bin 127 sporcunun katılımı ile düzenlenen 2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine ve 75 kg 21 yaş genç erkekler kategorisinde Aydın'dan katılan Bozdoğanlı Efekan Çelen Türkiye 3. olarak bronz madalya kazandı.

Tokat'ta Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen ve 5 gün süren 2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine 58 il, 153 kulüp ve bin 127 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı şampiyonadan madalya ile döndüklerini belirten Bozdoğan Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Unat, Bozdoğan'a madalya getiren sporcuları Efekan Çelen'i tebrik etti.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'ne 3 sporcu ile katılmayı planladıklarını ancak bir sporcularının Kovit 19 temaslı olması nedeniyle yarışmalara katılamadığı ifade etti.

Kulüp Başkanı Unat, kulüp olarak 2018 yılındaki Bilek Güreşinde Türkiye şampiyonasına 3 sporcu ile katıldıklarını sporcuların kendi kategorilerinde 8., 6 ve 4. olduklarını belirterek "Efekan Çelen 2018 Türkiye Şampiyonasında 6. Olmuştu. 2021 Şampiyonasında gelişim göstererek 3. Oldu. Bir sonraki şampiyonada hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Bozdoğan Belediyespor olarak gençleri spora yönlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Başkan Ömer Unat, spor yapmak isteyen herkesi kulüplerine beklediklerini söyledi. - AYDIN