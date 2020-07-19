Bozdoğanlı genç iş kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Bozdoğanlı genç iş kazasında hayatını kaybetti
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir mermer ocağı işletmesinde çalışan Bozdoğanlı Eray Güneşdoğdu (20) mermer testeresinin kopan zincirinin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir mermer ocağı işletmesinde çalışan Bozdoğanlı Eray Güneşdoğdu (20) mermer testeresinin kopan zincirinin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi'nde ikamet eden Eray Güneşdoğdu, kepçe operatör yardımcısı olarak çalıştığı mermer ocağı işletmesinde sabah saatlerinde mermer blokları kesmek için zincirli mermer testeresi makinesini kullanmaya başladı. İş makinesi ile mermer bloğu kestiği sırada testerenin kopan zinciri vücuduna isabet eden Güneşdoğdu ağır şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güneşdoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç operatörün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:58 Kaynak: İHA
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