Son Dakika Haberleri: Bozdoğanlı karatecilere yan bakılmıyor
Son Dakika Spor Haber

Bozdoğanlı karatecilere yan bakılmıyor

1 saat önce

Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği karate kursuna katılan kursiyerler katıldıkları turnuvalardan 17 madalya ile döndü.

Bozdoğanlı karatecilere yan bakılmıyor, System.String[]

Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği karate kursuna katılan kursiyerler katıldıkları turnuvalardan 17 madalya ile döndü.


Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezinin karatecileri Denizli ve Kuşadası'nda yapılan Karate Turnuvasında büyük başarı elde etti. Denizli Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası'nda yaş kategorilerine göre Burak Kaan Kömürcüoğlu 2'inci, Güngör Tüz ise 3'üncü oldu. Kuşadası Zafer Kupası'na takım halinde katılan sporcular 6 adet altın, 3 adet gümüş ve 8 adet bronz madalya kazandı. Ayrıca sporcular 1 adet Zafer Kupası ve 1 adet Genel Klasman Kupası kazandı.


Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Albayrak, kursiyerlerin turnuvalarda göstermiş olduğu başarının büyük olduğunun altını çizerken, sporcu kursiyerleri kutlayarak, eğitmenlere ve destek veren herkese teşekkür etti. - AYDIN

Halk Eğitimi Merkezi, Bozdoğan, Kuşadası, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelona'ya Griezmann şoku! 80 milyon euroluk e-posta
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye başvurmuştu! IFAB yetkilisi resmen açıkladı Roma, Cengiz Ünder'in ardından İrfan Can'ın peşine düştü İngiliz basını, Beşiktaş maçına hatalarıyla damga vuran Karius'u konuşuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:58:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozdoğanlı karatecilere yan bakılmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]