Bozdoğanlı Volkan sevenlerini üzdü - Son Dakika
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Bozdoğanlı Volkan sevenlerini üzdü

02.04.2022 17:14
Bozdoğanlı Volkan sevenlerini üzdü

Tinerin parlaması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan ve 2 aydır İzmir'de yoğun bakımda tedavi altında olan Volkan Çakaloğlu'ndan (16), acı haber geldi.

Tinerin parlaması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan ve 2 aydır İzmir'de yoğun bakımda tedavi altında olan Volkan Çakaloğlu'ndan (16), acı haber geldi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çelik çatı imalatı yapan bir işyerinde çalışan 16 yaşındaki Volkan Çakaloğlu, yaklaşık iki ay önce işyerindeki sobayı tinerle yakmaya çalıştı. Biranda tinerin parlaması sonucu gencin vücudunda yanıklar oluştu. Olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Çakaloğlu daha sonra İzmir'e sevk edildi. Yaklaşık 2 aydır İzmir'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Çakaloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydınlı gencin acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Çakaloğlu'nun cenazesi bugün Örtülü Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. - AYDIN

Bozdoğanlı Volkan sevenlerini üzdü
Bozdoğanlı Volkan sevenlerini üzdü

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Bozdoğan, Aydın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bozdoğanlı Volkan sevenlerini üzdü - Son Dakika


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