Bozdurma telefonlara dikkat - Son Dakika

Bozdurma telefonlara dikkat

07.01.2021 10:42
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Daha uygun fiyatlara daha iyi telefonlar almak isteyenlerin yöneldiği bozdurma telefonlar, güvenlik açısından büyük tehlikeler taşıyor.

Daha uygun fiyatlara daha iyi telefonlar almak isteyenlerin yöneldiği bozdurma telefonlar, güvenlik açısından büyük tehlikeler taşıyor.

Ucuza telefon almak isteyen vatandaşların ikinci el cihazlara gösterdiği yoğun ilgi ile birlikte bozdurma cihazlarda da olan talep arttı. Fakat bilinçsiz alışveriş ile birlikte bozdurma cihazlarda yaşanabilecek birçok problem var. Ayrı bir sektör haline gelmiş olan bozdurma cihaz alışverişinde, telefon ilk satın alındığından itibaren risk taşıyor. Bilinçsiz ve güvencesiz satın alım yapan vatandaşların sıkıntı yaşamaları muhtemel. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı en büyük tedbir ise güvenilen bir firmadan cihaz almak.

"Kurumsal firmalardan alışveriş yapmalarını öneriyorum"

Eskişehir'de telefon alım satımı ve operatör bayiliği üzerine bir işletmenin sahibi olan Okan Özkılıç, vatandaşları olabildiğince kurumsal ve güvenilir işyerlerinden alışveriş yapmaları konusunda uyardı. Özkılıç, "Bozdurma cihaz, bankadan kredi alamayanların en son çare olarak başvurdukları nakit sağlama yöntemi. Nakit paraya çevirebilecekleri bir bayiye gidip faturasıyla satıyorlar. Piyasanın 400-500 lira altına bayilere satıyorlar, sonrasında üzerlerinde sorumluluk kalmıyor. Tek sorumlulukları aldıkları mağazaya taksitlerini düzenli olarak ödemeleri gerekiyor. Bozdurma cihaz alanlar ise bu cihazın bozdurma olduğunu kesinlikle bilmeleri gerekiyor. Kurumsal firmalardan alışveriş yapmalarını öneriyorum, nedeni ise bir terslik olduğunda muhatap alabilecekleri birisi olması gerekiyor" dedi.

"Sıfır olduğunu söylüyorlar ya da naylon fatura yapıyorlar"

Son zamanların popüler sektörlerinden olan bozdurma telefon sektöründe çok fazla dolandırıcılığın oluştuğunu ve naylon fatura konusunda vatandaşların çaresiz kaldığını belirten Özkılıç, şunları söyledi:

"Bozdurma olduğunu değil, sıfır olduğunu söylüyorlar ya da naylon fatura yapıyorlar yani daha önce faturalanmış cihaza fatura düzenliyorlar. Bunu tüketicinin fark etmesi imkansız, çünkü cihaz kutulu olarak veriliyor. Tüketicinin dikkat etmesi gereken nokta; cihazın daha önceden açılmamış olmasıdır. Ankara'da, İstanbul'da ambalaj makineleriyle tekrar paketleniyor ve hatta internette satılan birçok ürünün biz böyle olduğunu tahmin ediyoruz. Cihaz bozulup üç kere servise giderse firma fatura sahibine para iadesi yapıyor. Bozdurma cihazı sıfır gibi aldığını sanan insanlar ise bunun gibi durumlar yaşadıklarında mağdur oluyor. Hele ki naylon fatura da varsa bu farkı anlaması imkansız hale geliyor." - ESKİŞEHİR

Bozdurma telefonlara dikkat
Bozdurma telefonlara dikkat
Bozdurma telefonlara dikkat
Bozdurma telefonlara dikkat

Eskişehir, Fatura, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozdurma telefonlara dikkat - Son Dakika


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