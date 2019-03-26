Son Dakika Haberleri: Bozgeyik'ten PTT Şubelerine İnceleme

Bozgeyik'ten PTT Şubelerine İnceleme

1 saat önce

PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, beraberindeki heyet ile Gaziantep PTT şubelerinde incelemelerde bulundu.

Bozgeyik'ten PTT Şubelerine İnceleme, System.String[]
PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, beraberindeki heyet ile Gaziantep PTT şubelerinde incelemelerde bulundu.

PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, beraberindeki EPTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ve Gaziantep PTT Başmüdürü Zekai Özkan ile PTT şubelerinde inceleme yaptı. Bozgeyik, Çıksorut ve Karataş Posta Dağıtım Merkezlerine yaptığı inceleme sonrası devam eden çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Bozgeyik, ziyarette ayrıca PTT çalışanlarıyla da sohbet ederek, görüş alış verişinde bulundu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Gaziantep, PTT, Güncel
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