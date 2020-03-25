Bozhüyükspor hazırladıkları video paylaşımı ile 'evde kal' çağrısı yaptı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde U 16 amatör ligde mücadele eden Bozhüyükspor Kulübü antrenör ve oyuncuları, hazırladıkları video paylaşımı ile ilçe halkına 'evde kal' çağrısı yaparak farkındalık oluşturdular.



Kulüp antrenörü İbrahim Erkan Dağlı ve oyuncuların paylaşımı ilçe halkının takdirini kazandı. Bozhüyükspor Kulübü Antrenörü Dağlı, yaptığı açıklamada "Malumunuz üzere Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan covid-19 Korona virüsü salgını çoğu ülkeye sıçradığı gibi ülkemize de görülmeye başlamıştır. Devletimiz, sağlık personellerimiz başta olmak üzere top yekün mücadele halindeyiz. Bizde farkındalık ve milletimize kulübümüz U 16 oyuncuları ile birlikte hazırladığımız videomuzda daha sağlıklı bir Türkiye ve daha sağlıklı bir Bozüyük için evde kalalım diyoruz. Hayat eve sığar. Bu paylaşımda emeği geçen bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK