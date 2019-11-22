Bozkandak Köyü'ne su getirme çalışması

Karaman merkeze bağlı Bozkandak Köyü Muhtarı Alaaddin Şen, bölgede bulunan suyun köye getirilmesi için yapılan toplantıda akacak suyun köylülerin kaderini değiştireceğini söyledi.

Muhtar Şen köyde yapılan toplantıda köylerinin yeraltı suları bakımından zengin olduğunu fakat buna rağmen köylülerin ilkel yöntemlerle çok az bir araziyi sulayabildiklerini belirtti.

Karaman İl Özel İdaresinin desteğiyle köy yakınında dere mevkisinde iş makineleriyle kanallar kazarak su aradıklarını ifade eden Şen, "Kısa sürede doğal kaynaklar bulduk. Bu suyu bir araya topladık. Saniyede 50 litreden fazla su var." diye konuştu.

Bu suyun zenginleştirilmesi ve sulamada kullanılması için çalışma yapılmasını isteyen Şen, şunları kaydetti:

"Bu su saniyede 100 litreye kadar çıkabilir. Bu bölgede düz, verimli 500 hektar arazi var. Bu su arazilerin sulamasında kullanılırsa köyümüzün kaderi değişecek. Buna köy olarak bizim gücümüz yetmez. Bu suyun görülmesi ve devletin desteğinin alınabilmesi için bu toplantıyı düzenledik. Bu su sulamada kullanılabilirse köyümüz Karaman'ın değil ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri olabilir. Su akarken biz bakmak istiyoruz. O yüzden destek bekliyoruz."

Karaman İl Özel İdare Başkanı Adem Kapar da olayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Muhtarımızın talepleri haklı. İyi hazırlanacak bir proje ile köyün kaderi değişebilir. Bunun için imkanlar dahilinde ne yapılabilir bunun bir ön çalışması yapılacak. Hazırlanan projelerle bu sorun çözülebilir." dedi.

Toplantıya AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Merkez İlce Başkanı Feyzullah Tunç, Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Genel Meclisi Üyeleri, Tarım İl Müdürlüğünden temsilciler ile DSİ personeli katıldı.