Mehmet Acar , bağ bozumu mevsiminin geldiğini belirterek, "Kendi emeğimiz olan ve meşhur Hamzalar pekmezimizi yapıyoruz. Bağdan üzümlerimizi topladıktan sonra üzümlerin şırasını yani özünü çıkarıyoruz. Özünü çıkardığımız şırayı özel toprağımızla kestirip dinlendiriyoruz. Dinlenen şırayı kaynatıp tekrar dinlendirmeye alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Acar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bozkır'da aileler pekmez kaynatmaya başladı - Son Dakika

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