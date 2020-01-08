Bozkır'a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkır'a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı - Son Dakika

Bozkır'a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı

7 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır'a 8 derslikli okul kazandırılmasına ilişkin protokol Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve hayırsever Osman Yaren tarafından imzalandı.

Bozkır'a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır'a 8 derslikli okul kazandırılmasına ilişkin protokol Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve hayırsever Osman Yaren tarafından imzalandı.


Konya Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır'a kazandırılacak okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı.


Konya Valiliğinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, hayırsever Konyalı vatandaşların devlete ve millete yardımcı olmak anlamında ellerinde olan imkanları her vesileyle seferber ettiğini belirterek, "Osman Yaren adlı vatandaşımız İstanbul'da yaşamasına rağmen memleketini unutmamış Bozkır ilçemize Zengibar Anadolu Lisemizin bahçesine bir okul yaptırmak üzere müracaatta bulundu. 2 milyon liralık bir katkıda bulunacak. Büyükşehir Belediyemiz de geriye kalan kısmını tamamlayacak ve çocuklarımızın daha konforlu ve daha ilimsel verilere uygun eğitim öğretim yapmalarına zemin hazırlamış olacak. İlimize güzel bir eser kazandırmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Osman beye teşekkür ediyorum" dedi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime verdikleri desteğin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti. Başkan Altay, Bozkır'a kazandırılacak okulun Konya'ya ve bölge insanına hayırlı olmasını dileyerek hayırsever Osman Yaren'e teşekkür etti.


Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve hayırsever Osman Yaren tarafından imzalanan protokol ile; Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi bahçesine yapılması planlanan 8 derslik, 16 derslik ve spor tesisinden oluşan kompleksin 8 derslikli kısmı hayırsever Osman Yaren ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak. - KONYA

Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 yıllık sır cinayet! Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş
Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı

Son Dakika Haberleri
23:12 Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:08 Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Son Dakika
23:07 Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Son Dakika
23:05 Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Son Dakika
23:05 İran'da yarın ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:18:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozkır'a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]