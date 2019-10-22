Bozkır'a yeni yürüyüş yolu yapıldı

Bozkır'da yıllardır atıl durumda olan, ilçe merkezinde yer alan bir sokak, ilçe belediyesi tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Bozkır'ın yeni yürüyüş yolu haline getirildi.



Bozkır ilçe merkezinden geçen Çarşamba Çayı'nın kenarında bulunan sokakta yapılan peyzaj çalışması sonrasında, dinlenmek isteyen Bozkırlıların en çok tercih ettiği sosyal alanlardan biri haline geldi.



Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı yapılan çevre düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bozkır Belediyesi olarak yaptığımız düzenleme çalışmasıyla birlikte ilçe merkezindeki bu yolu atıl durumdan kurtararak ilçenin en güzel yerlerinden biri haline getirdik ve bu yolun atıl olmasından kaynaklanan kötü görüntü giderildi. İlçemizin yeşil dokusuna çok önem veriyoruz, yeşil dokunun korunması ve yeşil dokunun daha da artmasının en önem verdiğimiz konulardan birisidir. Daha önce toprak ve taşlardan oluşan yapısıyla kötü görüntüsü olan bu yolu, yaptığımız çalışmayla ilçemize kazandırmış olduk. Bu gibi yerlerin sayısını arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Sadettin Saygı ayrıca, ilçede ilk defa yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak yürüyüş yolunu güneş enerjisi ile aydınlattıklarını da sözlerine ekledi.