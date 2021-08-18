Bozkır Bal Dolum Tesisi tamamlandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte ilçelere değer katacak önemli yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile bölgenin kalkınmasına destek olduklarını belirten Başkan Altay, "Bu kapsamda Bozkır'da bal dolum, paketleme ve işleme tesisini tamamladık. Tesis bölgedeki bal üreticilerimize büyük kolaylık sağlayacak. Hemşehrilerimizle el ele vererek şehrimizi tarımsal ve hayvansal üretimde daha iyi yerlere getireceğiz. Konya genelinde kırsal kalkınmanın ve hayvansal üretimin artması için destek olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Bozkır'a kazandırdığı bal dolum, paketleme ve işleme tesisi 1 milyon 300 bin liraya mal oldu.