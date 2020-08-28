Bozkır Barajı su tutmaya başladı

Konya'ya akacak olan 361 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Bozkır Barajı'nın derivasyon tüneli girişi kapatılarak su tutulmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü inşa ettiği barajlar ve su yapılarıyla ülke ekonomisine katkı sunarken suyun her damlasına sahip çıkmaya devam ediyor. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında, farklı havzalardan Konya Kapalı Havzasına su aktarılması ve bu süreçte enerji, sulama ve içmesuyu olarak fayda sağlanması amacıyla geliştirilen projeler birer birer hayata geçiyor. Bunlardan biri de Bozkır Barajı. Temelden 116 metre yüksekliğe ve 361 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan Bozkır Barajı'nın derivasyon tüneli girişi 27 Ağustos tarihinde kapatıldı ve baraj su tutmaya başladı. Konya- Çumra 3. Merhale Projesi kapsamında inşa edilen Bozkır Barajı'nda depolanan sular önce Bağbaşı Barajı'na aktarılacak sonra da Mavi Tünel vasıtasıyla Konya'ya ulaşacak. Bozkır Barajı ayrıca, baraj eteğine inşa edilecek olan hidroelektrik santrali ile yılda 35 milyon kWh enerji üretecek.

"Şimdi Bozkır Barajı'nın sularını Konya'ya ulaştıracağız"

KOP'un, ülkenin gözbebeği projelerinden biri olduğunu ve Bozkır Barajı'nın devreye girmesiyle KOP'ta bir aşamanın daha geçildiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "2015 yılında, kilit tesislerimiz Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel'i tamamlayarak Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz'e dökülen sularını Konya'ya ulaştırdık. Şimdi Bozkır Barajı'nın sularını Konya'ya ulaştıracağız. Sonra sıra Afşar Barajı'na gelecek. 18 km'lik Hadimi Tüneli'ni tamamladığımızda Afşar Barajı'nın suları da yine Bağbaşı Barajı'na ve oradan da Konya'ya ulaşacak" dedi.

Bu tesislerin tamamının büyük projeler, büyük yatırımlar olduğunu ifade eden Yıldız, "Bağbaşı, Bozkır ve Afşar Barajları, Mavi Tünel ve Hadimi Tüneli, Hotamış Depolaması, AHİ Kanalı, kanal üzerinde yer alan devasa sulama projelerinin tamamı 3. Merhale projesinin birer parçası. Bu projeler ve saymadığım diğerleri bir araya gelerek KOP'u oluşturuyor. Böylece KOP sadece Konya için değil ülke için çok önemli mega bir proje olarak ortaya çıkıyor. Çünkü ülkenin en verimli topraklarından birini suluyor, çiftçiyi toprağına döndürüyor. İçmesuyu olup musluklardan akıyor. Enerji olup lambalarımızı aydınlatıyor. Bu hizmetleri ortaya koymamızda bize sürekli destek veren Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - KONYA