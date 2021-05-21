Bozkır belediye Başkanı Sadettin Saygı, mahallelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçeye bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek, yaz sezonu öncesi mahallelerin acil ihtiyaçlarını tespit ediyor.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçeye bağlı Yelbeği, Taşbaşı, Yeniköy, Kızılçakır ve Sarıoğlan mahallelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Mahalle muhtarlarıyla görüşen Başkan Saygı, "Belediye faaliyetlerinin yoğunlaştığı yaz sezonunda mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz çalışmaları yerinde inceleme yapıyoruz. Yaz sezonun girmesiyle birlikte çalışmalarımız hızlandı. Bugün 5 mahallemizi ziyaret ederek halkımızın istek ve taleplerini dinledik. Tüm mahallerimizi ziyaret ederek acil çözüme kavuşturulması gereken yerleri tespit ederek çalışmalarımızı yapacağız." dedi.