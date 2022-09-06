Konya Gastrofest'te Bozkır kaşık ekibi ilgi gördü - Son Dakika
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Konya Gastrofest'te Bozkır kaşık ekibi ilgi gördü

06.09.2022 10:22
Konya Gastrofest'te Bozkır kaşık ekibi ilgi gördü

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Konya Gastrofest'e katılan kaşık ekibinin ilgi gördüğünü ifade etti.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Konya Gastrofest'e katılan kaşık ekibinin ilgi gördüğünü ifade etti.

Saygı, Gastrofest'te Bozkır Belediyesi standında gösterileriyle beğeni toplayan Bozkır Kaşık Ekibi'nin Konya kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bozkır Kaşık Ekibi'nin yarım asırlık gelenek olduğunu dile getiren Saygı, "Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bozkır Belediyesi olarak yarım asırlık geleneğimizi gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak adına kaşık ekibimizle çocuklarımıza yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz. Gastrofest'i düzenleyen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere alanda çalışan arkadaşlarımıza, festivale büyük ilgi gösteren hemşerilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Gastrofest'te Bozkır kaşık ekibi ilgi gördü - Son Dakika

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