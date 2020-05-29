Bozkır Belediye Başkanı Saygı'dan birlik mesajı - Son Dakika

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik, tarım, hayvancılık, eğitim, istihdam ve sağlık başta olmak üzere tüm alanlarda kalkınması için birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Saygı, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılı sonuna kadar şehrin sosyal dokusuna dokunarak tarım, hayvancılık ve özel sektör yatırımları ile Bozkır'da yapılmasını planladıkları yatırımlara değindi.

Özellikle seçim beyannamelerinde, istihdama yönelik verdikleri sözleri yerine getirmek üzere çalıştıklarını aktaran Saygı, şunları kaydetti:

"İlçemizin hayvancılık sektörüne yatırım yaparak hayvancılığın gelişmesi için hazırladığımız modern hayvan pazarını, yine hayvancılık sektörümüzün gelişmesi ve bu sektörden üretilen ürünleri değerlendirebileceğimiz entegre süt işleme tesisimizi hayata geçirmek için yoğun mesai harcıyoruz. İlçemizi tarım sektöründe de önemli yerlere getirmek için hazırladığımız bir diğer projemiz olan meyve ve sebze kurutma ve işleme tesisimiz için de hep birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu tesislerimizi hayata geçirdiğimizde ilçemizin tarım ve hayvancılık sektörü gelişerek hane gelirleri sürekli artan bir seviyeye ulaşacaktır. İlçemizdeki istihdam da önemli bir seviyeye gelecektir."

İlçenin sosyal yapısının değişimi ve gelişimi için de önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Saygı, "İlçemiz tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle kendini kanıtlamış, Anadolu'nun incisi haline gelmiş güzide bir ilçedir. Bu tarihi ve doğal güzelliklerimizi korumak ve geliştirmek, kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle doğal ve tarihi güzelliklerimizi koruyup geliştirirken tüm vatandaşlarımıza daha sosyal bir ortam sunma gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.