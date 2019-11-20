Bozkır Belediye Başkanı Saygı ve beraberindekilerden Alanya'ya ziyaret

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve beraberindekilerle Alanya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Saygı, beraberinde AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, MHP Bozkır İlçe Başkanı Ata Küçükduran, belediye meclis üyeleri, Bozkır ve Alanya arasındaki yardımlaşma ve dayanışma bağlarının güçlendirilmesi için Alanya'da ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret eden Saygı ve beraberindekiler, daha sonra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

İki ilçenin dayanışması ve yardımlaşması adına yapılan istişare toplantısında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yücel, fiziki olarak birbirine yakın olan iki ilçeyi birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte, işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İstişare toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Saygı, "Bozkırlı hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı yerlerin başında gelen Alanya ile hem gönül bağımızın olması hem de fiziki olarak yakınlığımızın olması dolayısıyla, hem Bozkırlı hem de Alanyalı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek istişarelerde bulunduk." dedi.

Daha sonra AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ziyaret edildi.