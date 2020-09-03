Bozkır bir okul "beyaz bayrak" ve "beslenme dostu" sertifikası aldı - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu iki sertifika aldı.

İlçede faaliyet gösteren Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu'nun, sertifika almasıyla beraber ilçe genelinde 20 okul beyaz bayrak ve 4 okul okul beslenme dostu sertifikasına sahip olarak eğitim öğretim hizmeti veriyor.

Bozkır Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen sertifika teslim etkinliğinde sertifikalar Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç tarafından okul müdürü Yüksel Uyar'a verildi.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Tunç, şunları kaydetti:

"İlçemiz okullarından hem Beyaz Bayrak hem de Beslenme Dostu sertifikası almaya hak kazanan Derviş Mustafa Öztunç İlkokulunu ve okul müdürümüzü tebrik ederiz. Okullarımız yaptıkları çalışmalarla ilçe geneli sertifikalarını artırıyor. Bu son sertifikalarla Bozkır genelinde 20 okulumuz Beyaz Bayrak, 4 okulumuz da Beslenme Dostu olarak eğitim- öğretime devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedefimiz tüm okullarımızın bu sertifikayı alabilmesi."