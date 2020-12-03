Bozkır, BM Kovid-19 Zirvesinde: "Aşıya adil erişim sağlamamız gerek, aşının etkinliği ne kadar geniş kesimlerin aşılanabildiğine bağlı olacak" dedi. - Son Dakika

Bozkır, BM Kovid-19 Zirvesinde: "Aşıya adil erişim sağlamamız gerek, aşının etkinliği ne kadar geniş kesimlerin aşılanabildiğine bağlı olacak" dedi.

03.12.2020 17:23
Bozkır, BM Kovid-19 Zirvesinde:

Bozkır, BM Kovid-19 Zirvesinde: "Aşıya adil erişim sağlamamız gerek, aşının etkinliği ne kadar geniş kesimlerin aşılanabildiğine bağlı olacak" dedi.

Bozkır, BM Kovid-19 Zirvesinde: "Aşıya adil erişim sağlamamız gerek, aşının etkinliği ne kadar geniş kesimlerin aşılanabildiğine bağlı olacak" dedi.

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkır, BM Kovid-19 Zirvesinde: 'Aşıya adil erişim sağlamamız gerek, aşının etkinliği ne kadar geniş kesimlerin aşılanabildiğine bağlı olacak' dedi. - Son Dakika


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