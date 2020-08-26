Bozkır Çağlayan Göleti'ne 5 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika

Bozkır Çağlayan Göletinde balık popülasyonunun artırılması amacıyla Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bin yavru balık salımı yapıldı.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, bölgedeki su havzalarından Çağlayan Göletinde balık popülasyonun artırılması amacıyla yavru balık salımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Durmuş yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında ilçemiz Bozkır'da her sene olduğu gibi bu sene de Çağlayan Göletine 5 bin sazan yavrusu salımı gerçekleştirildi. Çağlayan Göletine bırakılan bu balıklar bölgemizde balıkçılığın gelişmesi için büyük önem arz ediyor. Lütfen avlanma mevsimine ve avlanma kurallarına uyalım. Doğal kaynaklarımızı koruyalım" dedi.