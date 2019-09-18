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Bozkır'da

1 saat önce

Bozkır ilçesinde Bozkır İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen "Biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir" projesi ile ihtiyaç sahibi 600 kişiye giyim yardımı yapıldı.

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Bozkır ilçesinde Bozkır İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen "Biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir" projesi ile ihtiyaç sahibi 600 kişiye giyim yardımı yapıldı.

Bozkır İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçtiğimiz ocak ayında faaliyete geçirilen "Biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir" projesi kapsamında ilçede ihtiyaç sahibi olan bireylere giyim yardımı yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamada, her bir ihtiyaç sahibinin vakfa şahsen gelerek proje odasında ki ürünlerden zevkine ve bedenine uygun olarak birer ürün alabildiği belirtildi.

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Bozkır İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Adıgüzel "Vakfımızın hayata geçirdiği bu projeyle şimdiye kadar 600 ihtiyaç sahibimizi giyindirdik. Hayata geçirdiğimiz projemizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hayırseverlerimiz tarafından vakfımıza getirilen sıfır ve ikinci el ürünler vakıf personellerimiz tarafından hassasiyetle kontrol edildikten sonra salonumuzda ihtiyaç sahiplerimize sergileniyor." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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