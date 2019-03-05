Bozkır'da 17 Okula "Beyaz Bayrak" Verildi

Konya
'nın Bozkır
ilçesinde temizlik ve hijyen şartlarını taşıyan 17 okul Beyaz Bayrak ve sertifika ile ödüllendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
arasında imzalanan protokol çerçevesinde yeterlilik taşıdığı belirlenen Bozkır'daki 17 okul, Beyaz Bayrak ve Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak kazandı.
İlçede gerekli kriterleri taşıdığına karar verilen Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi
, Serustad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu, Merkez
Cumhuriyet Ortaokulu, Vali Kemal Katıtaş ilkokulu, Sarıoğlan
ilkokulu, Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu, Çağlayan
ilkokulu, Çağlayan Ortaokulu, Bozkır Dereiçi
ilkokulu, Bozkır Dereiçi Ortaokulu, Hamzalar
Ortaokulu, Hisarlık
ilkokulu, Hisarlık Ortaokulu, Üçpınar
Ortaokulu ile Boyalı ilkokulu Beyaz Bayrakla ödüllendirildi.
Beyaz Bayrak toplantısında Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan yazılı açıklamda "Beyaz Bayrak Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim öğretimini sürdürmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği içerisinde sürdürülen bir protokoldür.
Okulların temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan beyaz bayrak projesinde istenilen kriterleri taşıyan ilçemiz okulları Beyaz Bayrak ve Sertifika ile ödüllendirilmiştir." denildi.
Bozkır Belediyesine ait salonda gerçekleştirilen ödül törenine, İlçe Kaymakamı Oltan
Bayraktar, İlçe Jandarma
Komutanı Batuhan Duran, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Arlı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kılınç
, okul müdürleri ve Bozkır Toplum Sağlığı çalışanlarının katıldığı bildirildi.