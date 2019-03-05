Son Dakika Haberleri: Bozkır'da 17 Okula "Beyaz Bayrak" Verildi

Bozkır'da 17 Okula "Beyaz Bayrak" Verildi

1 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde temizlik ve hijyen şartlarını taşıyan 17 okul Beyaz Bayrak ve sertifika ile ödüllendirildi.

Bozkır'da 17 Okula
Konya'nın Bozkır ilçesinde temizlik ve hijyen şartlarını taşıyan 17 okul Beyaz Bayrak ve sertifika ile ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yeterlilik taşıdığı belirlenen Bozkır'daki 17 okul, Beyaz Bayrak ve Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak kazandı.

İlçede gerekli kriterleri taşıdığına karar verilen Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi, Serustad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu, Merkez Cumhuriyet Ortaokulu, Vali Kemal Katıtaş ilkokulu, Sarıoğlan ilkokulu, Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu, Çağlayan ilkokulu, Çağlayan Ortaokulu, Bozkır Dereiçi ilkokulu, Bozkır Dereiçi Ortaokulu, Hamzalar Ortaokulu, Hisarlık ilkokulu, Hisarlık Ortaokulu, Üçpınar Ortaokulu ile Boyalı ilkokulu Beyaz Bayrakla ödüllendirildi.

Beyaz Bayrak toplantısında Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamda "Beyaz Bayrak Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim öğretimini sürdürmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği içerisinde sürdürülen bir protokoldür.


Okulların temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan beyaz bayrak projesinde istenilen kriterleri taşıyan ilçemiz okulları Beyaz Bayrak ve Sertifika ile ödüllendirilmiştir." denildi.

Bozkır Belediyesine ait salonda gerçekleştirilen ödül törenine, İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar, İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Arlı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kılınç, okul müdürleri ve Bozkır Toplum Sağlığı çalışanlarının katıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Bozkır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Okul Servisiyle Makas Atan Trafik Magandası Kameralara Yakalandı

Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:21:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozkır'da 17 Okula "Beyaz Bayrak" Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]