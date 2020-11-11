Bozkır'da 2 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde "Geleceğe nefes" seferberliği çerçevesinde 2 bin fidan toprakla buluştu.
Ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe nefes" seferberliği kapsamında Bozkır ilçesinde Bozkır Orman İşletme Şefliği öncülüğünde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Bozkır İlçe Jandarma komutanlığına ait ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen dikim etkinliğine, kurum amirleri ve Bozkır Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı. Katılımcılar 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın, Bozkır Belediyesi Başkan Vekili Hasan Özcan da katıldı.
- Kaynak: AA
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