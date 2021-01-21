Bozkır'da 2020-2021 dönem sonu müdürler toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Birinci Dönem Sonu Müdürler Kurulu Toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç başkanlığında gerçekleştirildi.

Bozkır Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri ile ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminin genel değerlendirmesinin yapılmasının ardından ikinci dönem ile ilgili çalışmalar, ÖDM sınavları, LGS ve YKS sınavları, tablet dağıtımı, internete erişimi olmayan öğrencilerle ilgili yapılan ve yapılacak işlemler, Erasmus, Twinning ve il bünyesinde devam eden Konya İnsan Mektebi Projesi, yatırımlar ve donatım malzeme durumları, öğretmen ihtiyacı, ders kitapları, sınav ve performanslar, zümre toplantıları ve uzaktan eğitim gibi konular da ele alındı.

Toplantıya Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı da katıldı.

Saygı, eğitim camiasının her zaman yanında olduğunu dile getirdi.

Akın ise toplantıda eğitim ve öğretim ile ilgili genel bir değerlendirme konuşması gerçekleştirdi.