Bozkır'da 2020-2021 dönem sonu müdürler toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bozkır'da 2020-2021 dönem sonu müdürler toplantısı gerçekleştirildi

21.01.2021 09:57
Bozkır'da 2020-2021 dönem sonu müdürler toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Birinci Dönem Sonu Müdürler Kurulu Toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç başkanlığında gerçekleştirildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Birinci Dönem Sonu Müdürler Kurulu Toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç başkanlığında gerçekleştirildi.

Bozkır Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri ile ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminin genel değerlendirmesinin yapılmasının ardından ikinci dönem ile ilgili çalışmalar, ÖDM sınavları, LGS ve YKS sınavları, tablet dağıtımı, internete erişimi olmayan öğrencilerle ilgili yapılan ve yapılacak işlemler, Erasmus, Twinning ve il bünyesinde devam eden Konya İnsan Mektebi Projesi, yatırımlar ve donatım malzeme durumları, öğretmen ihtiyacı, ders kitapları, sınav ve performanslar, zümre toplantıları ve uzaktan eğitim gibi konular da ele alındı.

Toplantıya Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı da katıldı.

Saygı, eğitim camiasının her zaman yanında olduğunu dile getirdi.

Akın ise toplantıda eğitim ve öğretim ile ilgili genel bir değerlendirme konuşması gerçekleştirdi.

Hisarcık, Bozkır, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkır'da 2020-2021 dönem sonu müdürler toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golünü atan Sekidika gözyaşlarını tutamadı Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar Kilosu 10 bin liraya satılan arı sütünde korona nedeniyle talep patlaması yaşanıyor Sadakatsiz'in bölüm sonu izleyicileri ekrana kilitledi! Bir kişi Asya'nın gözünün önünde inşattan düştü Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkisinin gidişatını beş başlık belirleyecek Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Parkta cansız bedeni bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş Parkta cansız bedeni bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş         
09:36
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü ortaya çıktı         
08:41
Korona nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafelerden yeniden açılmak için 5 maddelik öneri Korona nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafelerden yeniden açılmak için 5 maddelik öneri         
08:10
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı         
01:16
Ahmet Nur Çebi'den transfer için acı reçete: Kadro dışı oyuncular gitmeden transfer yapmamız zor Ahmet Nur Çebi'den transfer için acı reçete: Kadro dışı oyuncular gitmeden transfer yapmamız zor         
00:07
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü         
19:52
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 10:18:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozkır'da 2020-2021 dönem sonu müdürler toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei