Bozkır'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Bozkır'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
02.04.2021 10:43
Konya'nın Bozkır ilçesinde 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli yaş kategorilerinde kitap okuyanlar ödüllendirildi.
Konya'nın Bozkır ilçesinde 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli yaş kategorilerinde kitap okuyanlar ödüllendirildi.
Kaymakamlıkta düzenlenen etkinlikte Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı tarafından İlçe Halk Kütüphanesi'nde "en çok kitap okuyanlara" hediyeleri takdim edildi.
Okurları tebrik eden Akın "Kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, bilginin paylaşarak çoğalması, kütüphane kültürünün çocuklara ve gençlere kazandırılması yönüyle kütüphanelerin üzerinde özellikle durmak ve genç kuşakları daimi ziyaretçi haline getirmek amacıyla kütüphanelerimizi ve kitaplarımızı 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik." diye konuştu.
Son Dakika Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti