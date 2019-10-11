Son Dakika Haberleri: Bozkır'da bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi
Son Dakika Güncel Bozkır'da bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

Bozkır'da bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

2 dakika önce

Bozkır'da ilçede görev yapan öğretmen ve idarecilere bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Bozkır'da bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi, System.String[]

Bozkır'da ilçede görev yapan öğretmen ve idarecilere bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Bozkır Belediyesine ait konferans salonunda Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri bölgede görev yapan tüm öğretmen ve idarecilere bağımlılıkla mücadele semineri verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tunç seminerde yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak olması eğitim camiası olarak bizlerin birinci önceliğidir. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerimize bu seminer dolayı teşekkür ediyorum. Kurum olarak bizlerin nasıl öğrencilerimiz önceliğimizse öğretmen ve idarecilerimizinde birinci önceliği öğrencilerimizdir." dedi.

Seminerde narkotik ekipleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, madde kullanıcılarının fiziksel ve ruhsal değişimleri video ve slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı.

Narkotik, Bozkır, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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