Son Dakika Haberleri: Bozkır'da başarılı öğrencilere Çanakkale gezisi
Son Dakika Güncel Haber

Bozkır'da başarılı öğrencilere Çanakkale gezisi

50 dakika önce

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Çağlayan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, sınıf içi başarıları dolayısıyla yaz tatilinde Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

Bozkır'da başarılı öğrencilere Çanakkale gezisi, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesindeki Çağlayan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, sınıf içi başarıları dolayısıyla yaz tatilinde Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.
Bozkır Çağlayan İlkokulu ve Ortaokulu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğu uygulamayla, öğrencilerin ders içi motivasyonlarını yükseltmek, devamsızlıklarını azaltmak, örnek davranış göstermelerini teşvik etmek amaçlarını kapsayan bazı kriterler belirledi.
Okulun belirlemiş olduğu bu kriterleri başarı ile yerine getiren 22 öğrenci ücretsiz olarak Çanakkale ve Bursa illerine kapsayan bir gezi programı ile ödüllendirildi.
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çağlayan İlkokulu ve Ortaokulumuz 2018-2019 eğitim öğretim döneminde başarılı olan ve motivasyonu yüksek öğrencilerimizden 22'sini Çanakkale ve Bursa illerine kapsayan bir gezi programı ile ödüllendirdi ve bu gezi ile milli tarihimizi öğrencilerimizin benliklerine yerleştirilecek. Eğitim öğretim yılı boyunca okul idaremiz ve öğretmenlerimiz gezi için gerekli maddi kaynağı oluşturmak adına birçok girişimde ve fedakarlıkta bulunmuşlardır. Eğitim öğretim yılı sonunda gerekli kaynağın oluşması ve gerekli izinlerin tamamlanmasıyla, çocuklarımızın büyük keyif aldıkları çeşitli tecrübeler edindikleri, milli tarihimizi yerinde görüp ruhları ile hissettikleri, gözlerinin içinin parladığı bir gezi yapılmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:36 Kaynak: AA
Çanakkale, Çağlayan, Bozkır, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:26:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozkır'da başarılı öğrencilere Çanakkale gezisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]