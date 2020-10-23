Bozkır'da belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde, belediye ekipleri bütün mahallelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bozkır ilçesinin kırsal mahallelerinde parke taşı serimine yoğunluk veren Bozkır Belediyesi ekiplerinin, hava şartları elverdiği sürece çalışmalara devam edeceği bildirildi.

İlçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Sadettin Saygı, "Belediyemize ait ekiplerimiz, ilçenin tüm sathında yol çalışmalarına yönelik mesailerini sürdürmektedir. Park ve bahçelerle ilçenin yeşil dokusunun daha da zengin hale getirilmesi adına yoğun bir gayret içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Bozkır'da asfaltlama, kaldırım, parke yol, yol açma, yollara dolgu, asfalt yama, park ve bahçe çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Saygı, şunları kaydetti:

"Şehrin muhtelif mahallelerinde proje çalışmaları ile altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde programa alınan bütün altyapı ve üstyapı çalışmalarımızda belediyemizin bütün imkanlarını seferber ederek çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. İlçe sakinlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve şehrimizi modern bir kente dönüştürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz için birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz."