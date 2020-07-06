Bozkır'da beyaz inci hasadı başladı - Son Dakika

Bozkır'da beyaz inci hasadı başladı

Sivas'ta yağmur yağışının yerini sıcak havaya bırakmasıyla ünü ülke sınırlarını aşan doğal kaynak tuzunda hasat başladı.

Sivas'ta yağmur yağışının yerini sıcak havaya bırakmasıyla ünü ülke sınırlarını aşan doğal kaynak tuzunda hasat başladı.

Trabzonspor maçında oyundan atılan Feghouli'ye para cezası verilecek
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi


İlkel yöntemlerle üretilen ve ünü ülke sınırlarını aşan Sivas doğal kaynak tuzunda havaların ısınmasıyla hasat başladı. Yerin altından çıkarılan tuzlu kaynak suyu, havuzlarda bekletilerek tuza dönüşüyor. Havuz yüzeyinde oluşan tuz tabakaları, tuzla çalışanları tarafından özenle havuzlardan toplanıyor. Tamamen organik olan, çevresel olumsuzluklardan etkilenmeyen kaynak tuzunda 84 mineral bulunuyor. Sivas Merkeze bağlı Tepeönü köyünde bulunan tuzlada da 6 ayın ardından iş başı yapıldı. Tuz hasadı Ekim ayına kadar devam edecek.


Tepeönü köyünde bulunan tuzlanın işletmeciliğini yapan Ahmet Yılmaz, üretimlerini doğal yöntemlerle yaptıklarını belirterek "Bir hafta oldu, beyaz hasada başladık. Bizim burada 7 metre derinlikte kuyumuz var, suyu oradan çekiyoruz. Daha sonra büyük dinlendirme havuzlarında dinlendiriyoruz ardından ise üretim havuzlarına veriyoruz. Dinlendirme havuzlarında güneşin ve hafif rüzgarın etkisiyle ham suyu uçuruyoruz, tuzlu su ise tuz olarak tabana çöküyor. Havuzlardan ilkel aletlerle tuzları kenara çekiyoruz. Belli bir müddet kuruttuktan sonra da satışa sunuyoruz. Dünya'nın tadı tuz, tuzda sudan ucuz. Ortalama 1 Lira civarında satışa sunuyoruz. Bizim üretim kapasitemiz iklimle alakalı olduğu için kapasiteyi kestiremiyoruz. Bin tonun üzerine çıkarsak bizim için iyi bir üretim sezonu olur" şeklinde konuştu.


Tuzla çalışanı Yunus Yılmaz, çalışmalarını ilkel yöntemlerle yaptıklarını belirterek, "Hasat daha yeni başladı, yağmurların kesilmesiyle başladık. İşimiz zor, maden çıkarıyoruz. Bizim işimiz daha ilkel yollarla yapılıyor. Teknolojiye uyarlayamıyoruz. Tamamen insan gücüne dayalı. Bu yılın bereketli geçmesinden ümitliyiz. Hasat süresi mevsime bağlı Haziran'da başlıyoruz, Ekim'e kadar sürüyor. Bazen 5 ay bazen de 6 aya çıktığı oluyor" dedi. - SİVAS

Tuzla, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bozkır'da beyaz inci hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:35 Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu 16:33 Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:57 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 394 liradan işlem görüyor 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:30 Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
20:24
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
19:42
Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
19:41
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
17:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 20:46:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozkır'da beyaz inci hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]