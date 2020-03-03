Bozkır'da bilgi evi çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Bozkır'da bilgi evi çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Bozkır Belediyesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında yapımı devam eden bilgi evinde çalışmalar sürüyor.

Bozkır'da bilgi evi çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Bozkır Belediyesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında yapımı devam eden bilgi evinde çalışmalar sürüyor.

Daha önceden belediye binası olarak kullanılan binada devam eden tadilat çalışmalarını inceleyen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, çalışmaların yaz aylarına kadar tamamlanması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bilgi evinin, yeni eğitim ve öğretim yılında faaliyet göstermeye başlayacağını aktaran Saygı, ilçedeki çocukların buradan faydalanacağını söyledi.

Saygı, "İnşallah yakın zamanda tamamlandığında kütüphanesiyle, okuma salonlarıyla, bilgisayar odalarıyla, atölye ve satranç sınıflarıyla Bozkır'ımızın tüm çocuklarına hizmet vermeye başlayacak. Çocuklarımızın zihinsel ve ahlaki gelişimi, bizim için en önemli konulardan biridir. Bu vesileyle projenin şimdiden Bozkır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Saygı, bilgi evinin Bozkır'a kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Zeytinburnu, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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