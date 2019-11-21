Son Dakika Haberleri: Bozkır'da çiftçilere ceviz ve badem fidanı dağıtıldı
Son Dakika Güncel Bozkır'da çiftçilere ceviz ve badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Bozkır'da çiftçilere ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

6 saat önce

Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sertifikalı fidanlar çiftçilere ücretsiz olarak verildi.

Bozkır'da çiftçilere ceviz ve badem fidanı dağıtıldı, System.String[]

Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sertifikalı fidanlar çiftçilere ücretsiz olarak verildi.

Bozkır ilçesine Göksü Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında hibe olarak verilen fidanlar Bozkır ilçe Tarım Müdürlüğünün yürütmüş olduğu "Atıl durumda olan yamaç tarım arazilerinin tarıma kazandırılması" projesi kapsamında dağıtıldı.

Proje çalışması kapsamında teraslı alanları bulunan 25 kişiye 50 dekar alan için 750 ceviz, 17 kişiye 60 dekar alan için bin 500 badem fidanı verildi.


Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi uygulama alanı içerisinde yer alan ilçemizde meyilli arazilerin teraslama yapılarak tarıma kazandırılması ve bu alanlarda sert kabuklu meyve türlerinden olan ceviz ve badem yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla fidan dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Tarımsal üretim ve doğal kaynak yönetimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu faaliyet kuru ve meyilli arazilerin tarıma kazandırılmasına olanak sağlayacaktır. Bu kapsamda başvuru yapan üreticilerden 17 üretici badem fidanı 22 üretici ise ceviz fidanı hibesinden faydalanmıştır. En az 1 dekar en fazla 10 dekar alanda üretim yapmak için başvuran üreticilerimize toplam 750 adet ceviz bin 500 adet badem fidanı dağıtılmıştır." denildi.

Fidan dağıtım proğramında konuşan Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar'ın da etkinlik sırasında, "Çiftçilerimize fidanları hayırlı olsun ve şimdiden mahsulleri bereketli olsun." dediği ifade edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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