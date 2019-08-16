Son Dakika Haberleri: Bozkır'da doğal gaz servis ağı genişliyor
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Bozkır'da doğal gaz servis ağı genişliyor

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Bozkır'da doğal gaz servis ağı genişlemeye devam ediyor.

Bozkır'da doğal gaz servis ağı genişliyor, System.String[]
Bozkır'da doğal gaz servis ağı genişlemeye devam ediyor.

İlçenin merkezinde yer alan cadde ve sokaklar üzerinde yer alan konutlar dahil olmak üzere Demirasaf ve Cumhuriyet mahallelerinde de yapılacak olan yeni çalışmayla Bozkır'ın büyük bir bölümü, kış aylarına girmeden doğal gaza kavuşacak.

Bayram sonu başlayan çalışmalarla birlikte, doğal gaz hattının geçtiği sokaklarda yer alan evlerin tamamı doğalgaz aboneliğine başvuru yaparak doğalgaz hizmetinden faydalanabilecek.
Yüklenici firma tarafından yapılan açıklamada, "Bayram sonu itibariyle prestij cadde dahil olmak üzere Demirasaf ve Cumhuriyet mahallelerinde doğalgaz çalışması devam edecektir. Buna göre bayramdan sonra başlayacak çalışma ile birlikte 376 binada bin 373 hane daha doğalgaz kullanmaya başlayacaktır. Doğalgaz hatlarının geçtiği ve geçeceği sokaklar üzerinde yer alan bütün evler, kış ayları gelmeden abone olarak doğalgazdan yararlanabileceklerdir. Doğal gazın hangi sokaklardan geçeceği konusunda vatandaşlarımız, Bozkır'da mezarlık mevkisinde yer alan Enerya ofisine gelerek detaylı bilgi alabilirler." denildi.
Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yürütülen çalışmalarda kendilerine büyük destek veren Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.
Bozkır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:33 Kaynak: AA
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