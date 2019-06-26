Son Dakika Haberleri: Bozkır'da "Eğitim Liderliği" semineri
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Bozkır'da "Eğitim Liderliği" semineri

1 saat önce

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçede görev yapan öğretmenlere "Eğitim Liderliği" semineri verildi.

Bozkır'da
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçede görev yapan öğretmenlere "Eğitim Liderliği" semineri verildi.
Bozkır Belediyesi toplantı salonunda, öğretmenlere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Yavuz tarafından "Vizyon 2023 Belgesi Çerçevesinde Eğitim Liderliği Semineri" gerçekleştirildi.
Seminere, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Bozkır Belediye Başkan Yardımcısı Ali Koyuncu, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Kılınç, Ahırlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Balaban, Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Budak, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.
Seminer sonunda Bozkır İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Bozkır Belediye Başkan Yardımcısı Ali Koyuncu, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Prof. Dr. Mustafa Yavuz'a plaket takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:47 Kaynak: AA
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