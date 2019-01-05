Son Dakika Haberleri: Bozkır'da Etkili Sağanak Kayaları Parçaladı

Bozkır'da Etkili Sağanak Kayaları Parçaladı

35 dakika önce

Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Taşdibi mevkisinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar sonrasında kayalar kırılarak parçalandı.

Bozkır'da Etkili Sağanak Kayaları Parçaladı, System.String[]
Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Taşdibi mevkisinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar sonrasında kayalar kırılarak parçalandı.

Taşdibi mevkisinde taş blokların kırılmasıyla ortaya çıkan kopuntu kayalar 2015 yılında Konya İl Afet Müdürlüğü tarafından yapılan ıslah çalışmaları sırasında, önlem amaçlı yapılan telden ağlara takılmıştı.

Alınan tedbir kopan kaya parçalarının mahalle sakinlerinin evlerine düşmesini önledi.

Mahalle muhtarı Ahmet Pala konu hakkında Konya İl Afet Müdürlüğü yetkililerini bilgilendirdi.

Bölgeye gelen yetkililer yaptıkları incelemeler sonrasında bu tarz olayların yaşanmaması için ek tedbirler alınmasını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Konya, Dereköy, Bozkır, Güncel
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