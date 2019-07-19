Son Dakika Haberleri: Bozkır'da eve yıldırım düştü
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Bozkır'da eve yıldırım düştü

2 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Harmanpınar Mahallesi Gündüğün Caddesi'ndeki bir köy evine yıldırım düştü.

Bozkır'da eve yıldırım düştü, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Harmanpınar Mahallesi Gündüğün Caddesi'ndeki bir köy evine yıldırım düştü.
İlçede yaşanan sağanak yağışlar sonrası mahalleye düşen yıldırım, bir evde ciddi hasara neden oldu.
Harmanpınar Mahallesi sakinlerinden Ali Osman Erdoğan'ın evinin çatısına düşen yıldırım evin tavanını parçaladı. Düşen yıldırım sonrası evdeki elektrik tesisatı, telefon ve televizyon gibi elektronik aletlerin kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybı olmadı.
Yıldırımın eve düştüğü sırada Erdoğan ailesinin tüm üyelerinin evin en korunaklı iç odasında bulunuyor olması olası can kaybını önledi.
Osman Erdoğan, Harmanpınar, Bozkır, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:13 Kaynak: AA
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