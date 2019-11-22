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Son Dakika Güncel Bozkır'da görev yapan öğretmenler Sivri Dağı'na tırmandı - Son Dakika

Bozkır'da görev yapan öğretmenler Sivri Dağı'na tırmandı

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikle ilçede görev yapan öğretmenler Sivri Dağı'na tırmandı.

Bozkır'da görev yapan öğretmenler Sivri Dağı'na tırmandı, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikle ilçede görev yapan öğretmenler Sivri Dağı'na tırmandı.

İlçede okulların ara tatile girmesi dolayısıyla ilçedeki öğretmenler, İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün düzenlediği doğa yürüyüşü etkinliğinde ilçe merkezinde yer alan bin 400 rakımlı Sivri Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

İlçede görev yapan öğretmenlerin moral ve motivasyonunun artırılması ve ilçeyi yakından tanıyabilmeleri amacıyla yapılan etkinlikte, tırmanışın ardından dağın zirvesinde Türk Bayrağı açıldı, teleskoplarla ilçenin panoramik manzarası izlendi.

Etkinlikte ayrıca ilçede görev yaparken düzenlenen çeşitli çalışmalarda ödül almaya hak kazanan 10 öğretmene de madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç tarafından takdim edildi.

Sivri Dağı Doğa Yürüyüşü etkinliğine Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, Okul Müdürler ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.

Bozkır, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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