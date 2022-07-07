Bozkır'da Hafızlık İcazet Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bozkır'da Hafızlık İcazet Töreni gerçekleştirildi

07.07.2022 14:08
Bozkır'da Hafızlık İcazet Töreni gerçekleştirildi

Konya'nın Bozkır İlçesinde Müftülüğe bağlı Kuran kurslarında hafızlığını tamamlayıp başarılı olan 34 öğrenci için, Hafızlık İcazet Programı düzenlendi.

Konya'nın Bozkır İlçesinde Müftülüğe bağlı Kuran kurslarında hafızlığını tamamlayıp başarılı olan 34 öğrenci için, Hafızlık İcazet Programı düzenlendi.

Bozkır Anıt meydanında gerçekleşen programa, Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, Konya İl Müftü yardımcıları, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, çevre ilçelerin müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öğrencilere hediye takdimi ve Konya İl Müftüsü Öge'nin duası ile son buldu.

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Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Bozkır, Müftü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkır'da Hafızlık İcazet Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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