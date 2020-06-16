Bozkır'da hastane yolundaki korkuluklar yenileniyor - Son Dakika

Bozkır'ın devlet hastanesi yolu üzerinde yer alan, kullanım ömrünü tamamlamış olan korkuluklar, Bozkır Belediyesi ekiplerince yenileniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi veren Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, çalışmayla birlikte yol kenarında yer alan kaldırımlarda vatandaşların daha güvenlikli ve daha konforlu yürüyüş yapabileceğini söyledi.

Belediye olarak yol üzerinde başlatmış oldukları çalışmayla vatandaşların önemli bir sorununu giderdiklerini dile getiren Başkan Saygı, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar önce hastane yolumuz üzerindeki yolumuzun kenarlarındaki 10 metrelik duvarların özerine yapılmış olan demir korkuluklar, zamanla kullanım ömrünü tamamlamış ve tehlike oluşturmaya başlamıştı. Özellikle ilçe merkezimiz ile hastane arasında yer alan yolumuzu yaya olarak kullanan vatandaşlarımızın emniyetini sağlamakta yetersiz kalan korkuluklarımızı yapmış olduğumuz çalışmayla hem daha kullanışlı hale getirdik, hem de estetik bir görüntüye kavuşturmuş olduk. Korkuluk olmayan yerlerde de çalışmamızı yaparak toplamda 400 metrelik bir güzergahı daha emniyetli hale getirdik. Çalışmamızın yakın zamanda tamamlanmasını planlıyoruz."