Son Dakika Haberleri: Bozkır'da "Haydi Bil Bakalım" yarışmasının finalisti okul belli oldu
Son Dakika Güncel Bozkır'da 'Haydi Bil Bakalım' yarışmasının finalisti okul belli oldu - Son Dakika

Bozkır'da "Haydi Bil Bakalım" yarışmasının finalisti okul belli oldu

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde ortaokullar arasında düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" yarışmasında ilçe finalinde Bozkır Merkez İmam Hatip Ortaokulu finale kalmaya hak kazandı.

Bozkır'da

Konya'nın Bozkır ilçesinde ortaokullar arasında düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" yarışmasında ilçe finalinde Bozkır Merkez İmam Hatip Ortaokulu finale kalmaya hak kazandı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülmekte olan Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ortaokullar arasında düzenlenen Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması'nın finalist okulu Merkez İmam Hatip Ortaokulu olurken ilçeyi de temsil etmeye hak kazandı.

Bozkır Belediyesi Düğün Salonu'ndaki yarışmada konuşan Bozkır Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, "Bugün ilçemizde Haydi Bil Bakalım ilçe finalinde birinci olan Merkez İmam Hatip Ortaokulumuzu öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Finale kalan Atatürk Ortaokulu ve Hamzalar Ortaokulumuzu da ayrıca kutluyorum." dedi.

Etkinliğe Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkan Vekili Hasan Özcan, Bozkır Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, Bozkır Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Dursun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bozkır, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigarada 'tek paket' uygulaması başladı
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır Mustafa Cengiz: Aileme ve şahsıma saldırı olursa Fatih Altaylı da sorumlulardandır Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:09:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozkır'da "Haydi Bil Bakalım" yarışmasının finalisti okul belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]