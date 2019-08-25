Son Dakika Haberleri: Bozkır'da Hint keneviri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Bozkır'da Hint keneviri ele geçirildi

26 dakika önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir evin bahçesinde 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bozkır'da Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir evin bahçesinde 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Dereköy Mahallesi'nde ikamet eden M.S, bahçesinde yabancı bir bitkiyi fark edince konuyu mahalle muhtarına bildirdi.

Mahalle muhtarının durumu Bozkır Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine, jandarma bahçede incelemelerde bulundu.

Bahçede bulunan 10 kök Hint kenevirine imha edilmek üzere el konuldu.

Bahçeye keneviri izinsiz olarak kimin ektiğini belirlemek için başlatılan soruşturma sürüyor.

Dereköy, Bozkır, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



35 haneli Seydişehir'in Yenice Mahallesi'nden 25 doktor çıktı
KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde Son Dakika: MSB duyurdu: Pençe-3 harekatında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:04:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozkır'da Hint keneviri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]