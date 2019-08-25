Bozkır'da Hint keneviri ele geçirildi
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Konya'nın Bozkır ilçesinde bir evin bahçesinde 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:38 Kaynak: AA
Konya'nın Bozkır ilçesinde bir evin bahçesinde 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Dereköy Mahallesi'nde ikamet eden M.S, bahçesinde yabancı bir bitkiyi fark edince konuyu mahalle muhtarına bildirdi.
Mahalle muhtarının durumu Bozkır Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine, jandarma bahçede incelemelerde bulundu.
Bahçede bulunan 10 kök Hint kenevirine imha edilmek üzere el konuldu.
Bahçeye keneviri izinsiz olarak kimin ektiğini belirlemek için başlatılan soruşturma sürüyor.
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