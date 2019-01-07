Bozkır'da İmece Usulü Kar Temizliği
1 saat önce
Bozkır'da Belediye ekipleri tarafından açılan mahalle yolları dışında kalan sokaklar, vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizleniyor.
Bozkır
'da Belediye ekipleri tarafından açılan mahalle yolları dışında kalan sokaklar, vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizleniyor. Bozkır Belediyesi
ve Konya
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ederken, ara sokaklar vatandaşlar tarafından temizleniyor. Dereköy
Mahallesi sakinlerinden Mehmet Bulat
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun ardından kar yağışının mutluluğunu da yaşadıklarını hatırlattı.
Ana yolların açık olduğunu ifade eden Bulat, "Ama araçların girmediği ve bizlerin devamlı kullandığımız ara yolları kendi imkanlarımızla kürüyerek açıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:17 Kaynak: AA
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