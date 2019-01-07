Son Dakika Haberleri: Bozkır'da İmece Usulü Kar Temizliği

Bozkır'da İmece Usulü Kar Temizliği

1 saat önce

Bozkır'da Belediye ekipleri tarafından açılan mahalle yolları dışında kalan sokaklar, vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizleniyor.

Bozkır'da İmece Usulü Kar Temizliği, System.String[]
Bozkır'da Belediye ekipleri tarafından açılan mahalle yolları dışında kalan sokaklar, vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizleniyor.

Bozkır Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ederken, ara sokaklar vatandaşlar tarafından temizleniyor.

Dereköy Mahallesi sakinlerinden Mehmet Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun ardından kar yağışının mutluluğunu da yaşadıklarını hatırlattı.

Ana yolların açık olduğunu ifade eden Bulat, "Ama araçların girmediği ve bizlerin devamlı kullandığımız ara yolları kendi imkanlarımızla kürüyerek açıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:17 Kaynak: AA

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